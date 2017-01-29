Специалисты объяснили, почему приморскую воду надо кипятить
В ноябре 2018 года Находкинским филиалом «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» проведено несколько десятков исследований проб воды в Приморском крае.
В ноябре 2018 года специалистами лаборатории проведено 80 исследований проб воды, из них две пробы воды из скважин в Находке оказались положительными. В пробах выявлено превышение норм по наличию общих колиформных бактерий, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор. Этот показатель является индикатором качества воды. В данном случае это означает, что такую воду обязательно нужно кипятить перед употреблением.
По мнению специалистов лаборатории, качество воды из глубоких скважин (не менее 50-70 метров) зачастую соответствует нормам. Вода из колодцев и неглубоких скважин нередко вызывает замечания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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