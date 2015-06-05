Во Владивостоке перед судом предстанет автоугонщик - участник преступной группы

Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Хабаровского края, 1992 года рождения, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба и в крупном размере), ч. 2 ст. 326 (использование заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях сокрытия преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуроратуру Приморского края, фигурант по предварительному сговору со своим знакомым (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском), в течение 2017 года угнали два автомобиля марки «Toyota Crown Athlete», а также авто марки «Toyota Harrier», «Toyota Alphard», «Toyota Crown Majesta», которые в дальнейшем транспортировали в г. Комсомольск-на-Амуре для продажи.

Злоумышленники действовали по специально разработанной преступной схеме, которая позволяла им незаметно производить замену эмобилайзера транспортного средства, попавшего в поле зрения угонщиков.

Позднее они возвращались к месту стоянки авто, похищали его и перегоняли в г. Комсомольск-на-Амуре для продажи.

В результате преступных действий фигурантов владельцам транспортных средств причинен ущерб на общую сумму свыше 1,4 млн рублей. В ходе следствия несколько машин удалось вернуть законным владельцам.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]