Во Владивостоке суд рассмотрит дело о попытке ограбления ресторана азиатской кухни
Прокурором Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, преступление совершено в ночь на 28 июня 2018 года.
Фигурант после распития спиртного с двумя своими знакомыми, решили совершить хищение из ресторана азиатской кухни, находившегося поблизости.
Злоумышленники сломали окно, через которое проникли в помещение ресторана. Находясь внутри, они забрали деньги из кассы и продукты, однако их заметил бармен, который вызвал полицию.
Фигурант был задержан на месте преступления, его подельники успели выбежать на улицу с похищенным (общей стоимостью 12 тыс. рублей), однако их поймали полицейские.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. В отношении двух других соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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