Петр Шкрабов, автор проекта "Город без прикрас": жизнь надо менять в лучшую сторону
"Вести: Приморье. Интервью" с Петром Шкрабовым, фотохудожником, автором проекта "Город без прикрас".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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