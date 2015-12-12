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Тихоокеанский флот признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года

Тихоокеанский флот признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года

Фото: РИА Новости

Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

В объединениях, соединениях и частях ТОФ на Камчатке и во Владивостоке в понедельник по случаю начала нового учебного года на флоте прошли торжественные митинги, на которых присутствовали представители командования Восточного военного округа и члены Военного совета, начальники управлений, отделов и служб флота. Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц посетил соединение надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

По итогам 2018 года весь запланированный комплекс учебно-боевых задач флотом выполнен полностью. ТОФ принимал участие в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», в ряде специальных учений, осуществил несколько дальних походов с визитами в порты 10 иностранных государств. Общая наплаванность кораблей превысила 17 тысяч суток. Моряки Тихоокеанского флота в 2018 году получили 14 призов главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой подготовки, а ТОФ второй год подряд занял первое место среди флотов ВМФ России.

В отдельную бригаду морской пехоты ТОФ во Владивостоке прибыл начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко. Он поздравил морских пехотинцев с успешным окончанием учебного года и провел для офицеров части занятие по военно-политической подготовке.

Митинг завершился прохождением личного состава соединения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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