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Во Владивостоке начали укреплять откос в сквере Анны Щетининой

Во Владивостоке начали укреплять откос в сквере Анны Щетининой

Фото: Администрация г. Владивостока

В сквере имени Анны Щетининой на улице Крыгина началось строительство подпорных стен для укрепления откоса. ООО «Владтехника», выигравшая открытый аукцион на строительство, ведёт работы параллельно на двух участках, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, общая длина сооружения - более 94 метров, а высота подпорных стен составляет от 4 до 12 метров. 271 квадратный метр территории укрепят габионными конструкциями. Подрядной организации предстоит выполнить земляные работы, устроить матрацы «Рено», возвести подпорные стены из коробчатых габионов и уложить водоотводные лотки.

Вторым этапом строительства предусмотрено восстановления благоустройства самого сквера Анны Щетининой. Здесь выполнят вертикальную планировку территории, устройство тротуарной плитки, восстановят повреждённое металлическое барьерное ограждение, восстановят газоны и высадят молодые саженцы кустарников.  

Напомним, что сквер имени Анны Щетининой – одна из общественных территорий Владивостока, которая была отобрана жителями города на рейтинговом голосовании для благоустройства в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Валерия Карманова / Сегодня, 13:10
    № 1  
     

    Дождались декабря? Чтобы с началом весны снова стенки перекосило? И было бы смешно, если бы не было так грустно ...

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