Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:39
  0

Россельхознадзор отменил особые проверки для рыбы из Фукусимы

Россельхознадзор отменил особые проверки для рыбы из Фукусимы

Фото: salik.biz

Россельхознадзор с 1 декабря отменил требования о проведении дополнительных лабораторных исследований на наличие радионуклидов при поставках рыбо- и морепродуктов из префектуры Фукусима (Япония), сообщает «Интерфакс».

Поступающая в Россию продукция будет проверяться в режиме усиленного лабораторного контроля на наличие радионуклидов (цезия-137, цезия-134 и стронция-90) в порядке, предусмотренном законодательством Евразийского экономического союза, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на morvesti.ru, запрет на поставки рыбо- и морепродукции из префектуры Фукусима, введенный после аварии на АЭС в 2011 году, был снят с 23 марта этого года.

Поставки были разрешены при условии, что продукция в дополнение к действующему ветеринарному сертификату будет сопровождаться приложением, заверенным подписью и печатью ветеринарного врача, о месте происхождения и результатах исследования партии на наличие радионуклидов - цезия-137, цезия-134 и стронция-90.

Россельхознадзор ограничил поставки рыбы более чем со 150 предприятий Японии после аварии на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года.

В 2015 году было принято решение об отмене запрета на поставки с 23 рыбоперерабатывающих предприятий префектуры Аомори, поскольку она находится на значительном расстоянии от префектуры Фукусима.

В прошлом году японская сторона попросила снять ограничения на поставки в Россию рыбы с ряда предприятий страны.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря