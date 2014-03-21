Россельхознадзор отменил особые проверки для рыбы из Фукусимы
Россельхознадзор с 1 декабря отменил требования о проведении дополнительных лабораторных исследований на наличие радионуклидов при поставках рыбо- и морепродуктов из префектуры Фукусима (Япония), сообщает «Интерфакс».
Поступающая в Россию продукция будет проверяться в режиме усиленного лабораторного контроля на наличие радионуклидов (цезия-137, цезия-134 и стронция-90) в порядке, предусмотренном законодательством Евразийского экономического союза, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на morvesti.ru, запрет на поставки рыбо- и морепродукции из префектуры Фукусима, введенный после аварии на АЭС в 2011 году, был снят с 23 марта этого года.
Поставки были разрешены при условии, что продукция в дополнение к действующему ветеринарному сертификату будет сопровождаться приложением, заверенным подписью и печатью ветеринарного врача, о месте происхождения и результатах исследования партии на наличие радионуклидов - цезия-137, цезия-134 и стронция-90.
Россельхознадзор ограничил поставки рыбы более чем со 150 предприятий Японии после аварии на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года.
В 2015 году было принято решение об отмене запрета на поставки с 23 рыбоперерабатывающих предприятий префектуры Аомори, поскольку она находится на значительном расстоянии от префектуры Фукусима.
В прошлом году японская сторона попросила снять ограничения на поставки в Россию рыбы с ряда предприятий страны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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