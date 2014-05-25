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Стало точно известно, когда во Владивостоке пойдет самый сильный дождь

Стало точно известно, когда во Владивостоке пойдет самый сильный дождь

В понедельник, 3 декабря, около 21-00 во Владивостоке пойдет сильный дождь, интенсивностью почти 6 мм осадков за три часа. Температура воздуха составит от +4 до +1, однако с учетом ветра порывами 8-10 м/с температура будет ощущаться, как -1...-6 градусов. Поэтому не исключено обледенение проводом, лестниц, тротуаров, придомовых территорий и гололед на дорогах.

Власти Владивостока и коммунальные службы города очень надеются, что горожане успеют добраться до своих жилищ до начала ледяного дождя.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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