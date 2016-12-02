Анонс на 4 декабря

4 декабря во Владивостоке в 16.00 состоится бесплатная открытая экскурсия по территории промышленной площадки № 1 МУПВ «Спецзавод № 1» (ул. Бородинская, 28).

4 декабря во Владивостоке в 11.00 в гостиничном комплексе «Акфес-Сейо» (проспект 100-летия Владивостока, 103) пройдет фестиваль, посвященный Международному дню инвалидов.

4 декабря — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

4 декабря — День информатики в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]