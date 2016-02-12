Атмосферные фронты принесут в Приморье осадки в виде дождя, переходящего в снег

Минувшей ночью к Приморью с запада подошли атмосферные фронты, в западной половине начались осадки (дождь, на северо-востоке края шел снег).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, сегодня, 3 декабря, и ближайшей ночью фронты продолжат смещаться над Приморьем, дождь распространится на большую территорию, его интенсивность увеличится. День сохранится теплым, +4...+10 °С. Ночью за фронтами будет вторгаться холод и минимальная температура понизится до -5...-12 °С, на побережье -4...+3 °С. На большей территории края дождь перейдет в снег, который будет налипать на проводах и деревьях. На дорогах и тротуарах выпавшие осадки замёрзнут.

Завтра днем прояснит, осадки прекратятся. Вторжение холода продолжится, и максимальная температура будет ненамного выше минимальной.

Во Владивостоке сегодня облачно, сыро, высокая влажность воздуха. Из-за свежего южного ветра, несмотря на высокий температурный фон (+6...+8 °С), довольно некомфортно. Во второй половине дня начнется дождь. В первой половине ночи на вторник во Владивостоке сохранятся осадки (преимущественно в виде дождя). Ориентировочный период осадков продлится с 15 до 23 часов. Усилится северо-западный ветер. К утру похолодает до -1...-3 °С.

Во вторник днем в краевом центре без осадков. Сохранится сильный северо-западный ветер. В первую половину дня температура воздуха будет понижаться, а после полудня поднимется до утренних значений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]