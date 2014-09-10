Более 250 малышей появились на свет в Приморье благодаря ЭКО
253 ребенка появились на свет в Приморском крае с начала года благодаря процедуре ЭКО. Планируемое увеличение количества рождений в 2018 году должно составить 360.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, с начала 2018 года к помощи репродуктивных технологий прибегли 454 пары.
"Наибольшее количество экстракорпоральных оплодотворений проведено в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи – 258 ЭКО. На втором месте клиника “Святая Мария” – 150 ЭКО", – сообщила главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.
В медицинские организации за пределы Приморского края по желанию пациента направлено 46 человек. Претензий к работе этих клиник нет.
В рамках программы госгарантий каждой пациентке оплачиваются две процедуры ЭКО в год. В случае, если беременность не наступила, пациентка имеет право встать на очередь на следующий год.
В настоящее время программа ЭКО выполнена на 70%.
«Очереди на ЭКО у нас нет. В настоящее время имеется достаточное количество квот на данную процедуру – ждем желающих. Главное условие, чтобы не было противопоказаний», – отметили в департаменте здравоохранения.
Напомним, что процедура ЭКО в настоящее время полностью оплачивается из Территориального фонда медицинского страхования, то есть выполняется по полису ОМС.
Отметим, что всю необходимую информацию о получении процедуры ЭКО можно узнать на сайте департамента здравоохранения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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