Уссурийское суворовское училище отметило юбилей. 75 лет назад его история началась в Курске — городе опустошенном войной. А на сегодня это одно из самых современных военных учебных заведений для школьников по всей стране. В честь праздника училище посетил заместитель Министра обороны России и другие почетные гости.

В гостях у воспитанников уссурийского суворовского училища зам министра обороны Дмитрий Булгаков. Генеральские погоны не смущают учащихся — уссурийские суворовцы привыкли к высоким гостям. Не даром на сегодняшний день это училище считается образцовым. Правда, сформировано оно было совсем в других условиях ровно 75 лет назад. Тогда учебное заведение носило имя города Курска.

Гарольд Кузнецов, выпускник Свердловского СВУ, участник Парада Победы 1945 года: «И Курск, и Елецк были разрушены до основания. Учились мы вечером при плошках — электричества не было. Вы понимаете, это был '43-ий год!»

Уссурийским это училище стало в 1964 году. Сегодня учебное заведение может похвастаться отличной материальной базой — к примеру, уникальной комнатой для отдыха воспитанников. Однако кое-что не меняется уже три четверти века — по-военному строгий каждодневный быт и дисциплина. Иван Ямковой сейчас учится на четвертом курсе — поступил в училище по стопам дяди.

Иван Ямковой, воспитанник Уссурийского СВУ: «На первом курсе было тяжело расставаться с домом. Как-то от мамы, от папы, от родителей. Непривычные первые три месяца были… Но со временем привыкаешь, становишься одним коллективом. Где-то у тебя трудности — подойдет поможет суворовец. Где-то у него — ты ему помогаешь».

В честь юбилея генерал армии Дмитрий Булгаков вручил училищу грамоту верховного главнокомандующего страны, а также передал поздравительный адрес главы Минобороны. Зам министра отметил, что всего из стен училища с «кадетским крабом» на груди вышло свыше 12 тысяч выпускников — люди, которые достойно служили и служат своей Родине. Так в этот день родное суворовское посетил герой Российской Федерации, генерал-полковник, Александр Дворников.

Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа, выпускник Уссурийского СВУ: «Суворовскую дружбу — ее ничем не заменишь. И вы в этом все убедитесь. Всех будет манить сюда 1 декабря. День образования нашего училища — это как раз тот день, когда надо сюда приехать».

Почетные гости также отдали дань уважения памяти героев-суворовцев, погибших при исполнении. Цветы и венки возложили к Вечному огню и к памятнику великого полководца Александра Васильевича Суворова.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]