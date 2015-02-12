В мясе дикого кабана приморские специалисты обнаружили свинец
Лабораторный анализ проб, отобранных специалистами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» от партии замороженного мяса дикого кабана, показал превышение допустимого содержания свинца. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
Пробы были отобраны от партии замороженного мяса дикого кабана из Чугуевского района (поселок Шумный) общим весом 100 кг и направлены на лабораторную экспертизу
Лабораторные испытания показали, что в партии мяса выявлено превышение допустимого содержания свинца в 2,5 раза.
Продукция признана не отвечающей требованиям Технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Евразийского экономического союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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