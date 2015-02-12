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В мясе дикого кабана приморские специалисты обнаружили свинец

В мясе дикого кабана приморские специалисты обнаружили свинец

Фото: КП-Хабаровск

Лабораторный анализ проб, отобранных специалистами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» от партии замороженного мяса дикого кабана, показал превышение допустимого содержания свинца. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Пробы были отобраны от партии замороженного мяса дикого кабана из Чугуевского района (поселок Шумный) общим весом 100 кг и направлены на лабораторную экспертизу

Лабораторные испытания показали, что в партии мяса выявлено превышение допустимого содержания свинца в 2,5 раза.

Продукция признана не отвечающей требованиям Технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Евразийского экономического союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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