Три автобуса снято с маршрутов за неудовлетворительное санитарное состояние
1 декабря во Владивостоке прошёл большой рейд по проверке работы городских автобусов. Его участниками стали специалисты управления транспорта мэрии, представители ГИБДД, управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю и автоматического диспетчерского центра. Три автобуса по итогам проверки за неудовлетворительное санитарное состояние были сняты с маршрутов.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, местом проведения рейда были площадь Луговая, остановки «Змеинка», «Фабрика Заря», «Железнодорожный вокзал», «Маяк» и «Семеновская». Сотрудники госавтоинспекции и автодорожного надзора проверяли удостоверения водителей и паспорта транспортных средств, лицензии, путевые листы, страховые полисы и другие документы.
Сотрудники управления транспорта выясняли, как водители соблюдают графики движения, какое количество автобусов работает на линии, а также проверяли санитарное состояние автобусов – внутри и снаружи. Итогом проверки стало снятие сразу трех машин с маршрутов № 7Т, 23 и 68.
«Эти автобусы сразу направлены в гараж, - сообщил начальник управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин, который тоже принял участие в рейде. – Грязные снаружи, пыльные внутри, ржавые – таким автобусам не место на дороге. Все три перевозчика заплатят штрафы за то, что позволили выпустить такие машины на маршруты».
Представитель автоматического диспетчерского центра (АДЦ) проконтролировал в автобусах работу валидаторов – устройств для безналичной оплаты проезда.
«На сегодняшний день в общественном транспорте Владивостока установлено 157 таких терминалов, - рассказал заместитель директора АДЦ Александр Светюха. – Это 16 автобусных маршрутов из 93-х, фуникулер, все трамваи и троллейбусы. Процесс непростой, он начался только в ноябре и должен завершиться до конца декабря. Нам важно, чтобы терминалы работали. Если в автобусе есть информация о таком виде оплаты, если пассажир видит, что может рассчитаться здесь картой – перевозчик обязан обеспечить такую услугу. Итоги рейда порадовали: везде, где терминалы установлены, они в рабочем состоянии».
В управлении транспорта подчеркивают, что проверки работы автобусов во Владивостоке не имеют характер случайности – это планомерная работа, которая направлена на приведение работы общественного транспорта в надлежащее состояние. Чистые, современные автобусы с безналичной системой оплаты проезда, вежливые водители, возможность уехать в любую точку города даже в позднее время – такой видят власти работу общественного транспорта в ближайшее время.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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