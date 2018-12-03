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В пригороде Владивостока опрокинувшийся эвакуатор придавил водителя

В пригороде Владивостока опрокинувшийся эвакуатор придавил водителя

Фото: Автопатруль_инфо

В районе Седанки опрокинулся эвакуатор. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Автопатруль", водитель не раздвинул лапы эвакуатора и приступил к выгрузке "Крауна". В результате грузовик опрокинулся и придавил водителю, который стоял под стрелой, ногу.

Прибывшие на место происшествия медики сообщили, что травма тяжелая. Мужчина госпитализирован.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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