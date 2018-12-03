Пионеры очередной реформы Министерства здравоохранения страны в Приморье! Чтобы сократить нехватку специалистов первичного звена, в поликлиники пригласили вчерашних выпускников медицинского университета. Как у них получается?

Александр Попов - один из тех, кому выпала честь отбросить учебники и отправиться в народ. У молодых врачей не просто долгий, а очень протяженный путь за университетской партой: шесть курсов, ординатура, практика в процессе. И, тем не менее, мало кому из них доводилось начинать сразу после получения диплома.

Александр Попов, клинический ординатор терапевтического отделения Медцентра: «Ужаса как такового не было, потому что обучение в ТГМУ проходило достаточно высоко квалифицировано, и этих знаний вполне хватало».

Клинический ординатор – это с утра, а с обеда полноценный труд в 4-ой поликлинике Владивостока. Сложно пока без взрослой поддержки. Как не скрывает это молодой врач. Ему, быть может, пока везет на пациентов, диагнозы которых почти полностью иллюстрирует медицинский атлас. Иной подход к поликлиническому опыту и самой себе у Ольги Шекуновой, заведующей терапевтическим Центром элитной клиники.

Ольга Шекунова, заведующая терапевтическим центром ДВФУ, к.м.н: «Перед тем, как прийти сюда на работу, у меня стаж был в течение 10 лет. Я считала, что много знаю, умею, у меня было несколько сертификатов, но когда я окунулась в работу здесь, я поняла, что опыта было всего на 30%. И я не стыжусь в этом признаться, что это так».

Поход за здоровьем начинается у терапевта. Это он должен изучить пациента, приложить его проблему к известным случаям общемировой практики и назначить лечение. Или перенаправить к узким специалистам. Не слишком ли серьезную задачу ставят перед вчерашними студентами?

Евгения Яценко, заведующая взрослой консультативной поликлиникой ДВФУ: «Есть сомнения, есть. Он должен 2-3 года работать не самостоятельно. Врач поликлиники остается один на один с пациентом. И какую тактику он выберет для этого человека, и будет складываться его дальнейшая судьба. Можно принять не правильное решение и получить очень печальный результат».

Владимир Кузнецов, проректор ТГМУ: «Не секрет, что хороший врач - это тот, только от общения с которым пациенту становится легче. Вот мы стараемся сделать так , чтобы с первого курса наши студенты были глубоко вовлечены в работу клиник».

Уж кто-кто, а пациенты всегда рады помочь молодым специалистам глубокими вопросами и постоянными сомнениями. Вот и Эдуард Александрович старается подробнее делиться симптомами, пусть учатся первогодки. Но бок о бок с наставниками, пациентам всё-таки спокойнее.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]