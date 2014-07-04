Более 45 миллионов рублей направят в следующем году на достройку станции очистки воды в Пограничном. Чистая питьевая вода в населенных пунктах появится в 2020 году. Глава региона совершил рабочую поездку в этот муниципалитет.

Первой точкой рабочей поездки в Пограничный район Олега Кожемяко стала стройплощадка станции обезжелезивания воды. Главу региона заверили, что работы ведутся в срок и к 2020 году объект запустят в эксплуатацию. Сейчас в муниципалитете работает старая изношенная станция.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Здесь много железа в воде. Но, вы видите, стройка идет. Безусловно, мы сейчас непосредственно с министром строительства и ЖКХ еще раз подтвердили необходимость увеличения финансирования с тем, чтобы программа в течение двух лет предусматривала порядка 1 млрд 27 млн рублей. Более шести районов, те, у которых есть проектно-сметная документация на программу чистая вода. Это важно и нужно делать».

Еще одна проблема поселка Пограничный — переполненные детский сад и школа. Сразу поручение — проработать вопрос строительства новых объектов, чтобы места всем хватило. В главном медучреждении района решение принимается оперативное. В детскую больницу уже в ближайшее время поступят аппараты УЗИ и ЭКГ. В завершение своей рабочей поездки в район глава региона встретился с его жителями, где сообщил о том, что делается для нормализации водоснабжения а населенном пункте.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Водоочистные сооружения. Работа на них идет. Первый этап прошел. На следующий год у нас запланировано, станция обезжелезивания, порядка 45 млн рублей. Подрядчик там есть. Но думаю, что, наверное, с этим объемом работ он справится. И в общем-то мы должны к '20 году эту работу закончить».

Обсудили с жителями и другие вопросы, в том числе и строительство дорог. В этом году пройдет конкурс на ремонт участка дороги Гродеково–Садовый протяженностью 26 километров. Кроме того, пять из 11 мостов, расположенных в районе, вошли в краевую программу и будут отремонтированы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]