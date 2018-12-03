«Другие Курилы» - выставка в Приморской картинной галерее посвящена художникам «шикотанской группы»
Рубрика "Мнение": Натальи Левданской, искусствоведа, зам.директора Приморской государственной картинной галереи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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