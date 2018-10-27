Журналистам показали, как живут косатки и белухи в бухте Средняя

Центр адаптации в бухте Средняя впервые показал журналистам условия содержания морских млекопитающих. Внимание к этому общественности приковано с тех пор, как в СМИ появилась информация о предполагаемых нарушениях Росрыболовства, связанных с законностью российского вылова морских животных для культурно-просветительских целей. Пока в законности выдачи разрешений на отлов косаток и белух разбираются правоохранительные органы, наши корреспонденты попытались выяснить, как содержатся мормлеки.

В одной из живописных бухт Ливадии крытые вольеры, точно морские теплицы, укрывают журналистов от прохладного бриза. Здесь уже встречают гостей любопытные «постояльцы». В природном бассейне с проточной морской водой — пять молодых косаток. Их специально подбирали по возрасту и темпераменту, чтобы не возникало конфликтов.

- Сейчас время обеда. Сельдь и лосось — любимы продукты в меню косаток. Аппетит у млекопитающих отменный, за сутки они съедают до 50 килограммов свежей рыбы.

Трехразовое питание плюс витаминотерапия — то, что доктор прописал, вернее, ветеринар. Он обязательно следит за кормлением, ведь аппетит и игривое настроение — лучший показатель здоровья животных.

Валерий Резенчук, ветеринарный врач Центра адаптации морских млекопитающих: «Если какое-то животное хуже покушало, либо сомнительно себя ведет, немедленно производится забор крови. Если нужны дополнительные исследования, анализы отправляем в другие лаборатории, которые могут их провести».

При хорошем самочувствии они легко идут на контакт: подставляют морды и бока, чтобы их гладили. Грозные хищники с людьми вполне дружелюбны, за что и нравятся публике. Все лето сюда ходили экскурсии, чтобы увидеть этих грациозных морских хищников и прослушать лекции тренеров об их повадках и образе жизни.

Петр Тепелеев, научный сотрудник ТИНРО-Центра, кандидат биологических наук: «Одно дело — увидеть его на картинке, другое дело — увидеть своими глазами. Ребенок подойдет и увидит, какое это большое и грациозное животное!»

Именно для культурно-просветительских целей и планировалась отправка животных по контрактам как в российские, так и зарубежные океанариумы. Компании-собственники животных и ранее занимались отловом, адаптацией, культпросветом и поставками в российские и китайские дельфинарии. И государственные структуры не считали это нарушением. Но теперь эту деятельность приостановили по причине проверок организаций, занимающихся выловом морских млекопитающих.

Алексей Решетов, директор ООО «Афалина»: «Мы вынуждены были прекратить показы животных. Сначала из-за постоянных проверок, потом по решению суда. Я надеюсь, наши государственные органы во всем разберутся и с животными ничего не случится».

Пока перемещать млекопитающих из бухты Средней запрещено, специалисты продолжают за ними ухаживать. Сейчас в Центре адаптации — 90 молодых белух и 11 касаток, которые ждут взвешенного решения. Ясно одно: выпускать на волю морских обитателей для них равносильно смерти. Ведь зубатые киты животные стадные и, попав вновь в дикую природу, они не смогут охотиться в одиночку и погибнут, предостерегают биологи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]