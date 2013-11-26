Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:34
  2

Во Владивостоке эвакуатор забрал машину с шестимесячным младенцем внутри (фото)

Во Владивостоке эвакуатор забрал машину с шестимесячным младенцем внутри (фото)

Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступила информация о хищении автомобиля "Мазда МПВ", припаркованного в районе дома №5 на улице Русская, в котором находился шестимесячный ребенок. Выяснилось, что авто не похитили, а забрали на арестплощадку. Виновным в происшествии признали водителя эвакуированного автомобиля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, установлено, что транспортное средство было припарковано в нарушение Правил дорожного движения, в результате чего эвакуировано на специализированную стоянку. Так как задние стекла эвакуируемого автомобиля были покрыты плотной тонировочной пленкой, в момент оформления административного материала, погрузки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции и водитель эвакуатора не увидели в салоне ребенка. Получив информацию о находящемся пассажире в салоне Мазды, Госавтоинспекторы и владелец автомобиля незамедлительно прибыли на стоянку временного задержания транспортных средств. Установлено, что данная семья является многодетной (7 детей). Родители с грудным ребенком приехали во Владивосток из Артема за покупками. Жизни и здоровью девочки, которая находилась в салоне иномарки, ничего не угрожает.

В отношении 36-летнего водителя минивэна составлены административные материалы за оставление малолетнего ребенка в транспортном средстве без присмотра, остановку транспортного средства в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств.

Как сообщили в Госавтоинспекции, беспечность водителей, оставляющих своих несовершеннолетних детей в салоне автотранспорта без присмотра, может привести к непредвиденным последствиям. Машину с ребенком в салоне могут эвакуировать, похитить, с ней может столкнуться другое транспортное средство. В летнее время температура в салоне может достичь критического для ребенка максимума, а в зимнее – минимума. Безусловно, никто из родителей не желает ничего подобного своему малышу. Полиция рекомендует водителям, перевозящим несовершеннолетних пассажиров, соблюдать необходимые меры безопасности.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря