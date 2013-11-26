Во Владивостоке эвакуатор забрал машину с шестимесячным младенцем внутри (фото)

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступила информация о хищении автомобиля "Мазда МПВ", припаркованного в районе дома №5 на улице Русская, в котором находился шестимесячный ребенок. Выяснилось, что авто не похитили, а забрали на арестплощадку. Виновным в происшествии признали водителя эвакуированного автомобиля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, установлено, что транспортное средство было припарковано в нарушение Правил дорожного движения, в результате чего эвакуировано на специализированную стоянку. Так как задние стекла эвакуируемого автомобиля были покрыты плотной тонировочной пленкой, в момент оформления административного материала, погрузки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции и водитель эвакуатора не увидели в салоне ребенка. Получив информацию о находящемся пассажире в салоне Мазды, Госавтоинспекторы и владелец автомобиля незамедлительно прибыли на стоянку временного задержания транспортных средств. Установлено, что данная семья является многодетной (7 детей). Родители с грудным ребенком приехали во Владивосток из Артема за покупками. Жизни и здоровью девочки, которая находилась в салоне иномарки, ничего не угрожает.

В отношении 36-летнего водителя минивэна составлены административные материалы за оставление малолетнего ребенка в транспортном средстве без присмотра, остановку транспортного средства в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств.

Как сообщили в Госавтоинспекции, беспечность водителей, оставляющих своих несовершеннолетних детей в салоне автотранспорта без присмотра, может привести к непредвиденным последствиям. Машину с ребенком в салоне могут эвакуировать, похитить, с ней может столкнуться другое транспортное средство. В летнее время температура в салоне может достичь критического для ребенка максимума, а в зимнее – минимума. Безусловно, никто из родителей не желает ничего подобного своему малышу. Полиция рекомендует водителям, перевозящим несовершеннолетних пассажиров, соблюдать необходимые меры безопасности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]