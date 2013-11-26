Во Владивостоке эвакуатор забрал машину с шестимесячным младенцем внутри (фото)
В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступила информация о хищении автомобиля "Мазда МПВ", припаркованного в районе дома №5 на улице Русская, в котором находился шестимесячный ребенок. Выяснилось, что авто не похитили, а забрали на арестплощадку. Виновным в происшествии признали водителя эвакуированного автомобиля.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, установлено, что транспортное средство было припарковано в нарушение Правил дорожного движения, в результате чего эвакуировано на специализированную стоянку. Так как задние стекла эвакуируемого автомобиля были покрыты плотной тонировочной пленкой, в момент оформления административного материала, погрузки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции и водитель эвакуатора не увидели в салоне ребенка. Получив информацию о находящемся пассажире в салоне Мазды, Госавтоинспекторы и владелец автомобиля незамедлительно прибыли на стоянку временного задержания транспортных средств. Установлено, что данная семья является многодетной (7 детей). Родители с грудным ребенком приехали во Владивосток из Артема за покупками. Жизни и здоровью девочки, которая находилась в салоне иномарки, ничего не угрожает.
В отношении 36-летнего водителя минивэна составлены административные материалы за оставление малолетнего ребенка в транспортном средстве без присмотра, остановку транспортного средства в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств.
Как сообщили в Госавтоинспекции, беспечность водителей, оставляющих своих несовершеннолетних детей в салоне автотранспорта без присмотра, может привести к непредвиденным последствиям. Машину с ребенком в салоне могут эвакуировать, похитить, с ней может столкнуться другое транспортное средство. В летнее время температура в салоне может достичь критического для ребенка максимума, а в зимнее – минимума. Безусловно, никто из родителей не желает ничего подобного своему малышу. Полиция рекомендует водителям, перевозящим несовершеннолетних пассажиров, соблюдать необходимые меры безопасности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.10.2018 Полиция проводит проверку по факту ДТП во Владивостоке, в котором погиб мотоциклист
-
02.08.2018 На о. Русский мужчина утонул в автомобиле, упавшем в озеро
-
17.01.2017 Водитель, совершивший ДТП во Владивостоке на улице Добровольского, привлечен к административной ответственности
-
14.10.2016 За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции во Владивостоке задержан водитель иномарки
-
01.02.2014 Во Владивостоке полицейскими задержана автомашина с оружием и наркотиками
-
26.11.2013 Инспекторы ДПС задержали жителей Владивостока, совершивших угон автомобиля
Добавить комментарий