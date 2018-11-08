Прокуратура проверяет сообщение о вылове детенышей моржей для "китовой тюрьмы" в Приморье

Владивостокская природоохранная прокуратура проверяет опубликованную в СМИ информацию о доставленных в так называемую "китовую тюрьму" в Приморье детенышах моржа, вылов которых запрещен. Об этом ТАСС в понедельник сообщила старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Анна Исаева, передает "Вести: Приморье".

Ранее региональное управление СК возбудило уголовное дело из-за незаконного вылова 12 косаток и 90 белух, большая часть которых являются детенышами, запрещёнными к вылову. Место в бухте Средней под Находкой, где содержатся сегодня эти животные, экологи прозвали "китовой тюрьмой" за маленькие морские вольеры и ненадлежащие условия содержания. Накануне местные СМИ сообщили о появлении там незаконно выловленных детенышей моржей.

"Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура по поручению Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры проводит проверку информации, опубликованной в местных СМИ, о детенышах моржей в бухте Средней. Результаты проверки будут через две недели", - сказала Исаева.

Ситуация с выловом морских млекопитающих на Дальнем Востоке привлекла внимание СМИ и общественности после вскрытия нарушений, обнаруженных следственными и надзорными органами при вылове и содержании косаток и белух в бухте Средней Приморского края. В конце ноября пикеты в защиту содержащихся там морских млекопитающих прошли в Южно-Сахалинске и Владивостоке. Место расположения "китовой тюрьмы" находится в аренде у четырех юридических лиц: ООО "Белый кит", ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Афалина".

Следственное управление СК по Приморскому краю уже возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова косаток и белух с детенышами. По версии следствия, несколько юридических лиц получили разрешение на вылов косаток и белух для культурно-просветительских целей. В период с июля по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений было выловлено 12 косаток и 90 белух, однако установлено, что 11 особей косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости, 13 из них младше одного года.

Специалисты Тихоокеанского океанологического института по поручению Генпрокуратуры проводят исследование на предмет возможности возвращения в море косаток и белух, незаконно выловленных в Приморье. Как сообщил ТАСС источник в научных кругах региона, ученые считают, что половину животных выпускать в природу вообще нельзя, а для второй половины риск будет очень высок.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]