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Крупная сеть супермаркетов задолжала почти миллион рублей за аренду

Крупная сеть супермаркетов задолжала почти миллион рублей за аренду

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с ООО «25 ДВ» задолженности в размере 999 487 рублей за аренду земельного участка, где сейчас располагается их супермаркет «Фреш 25».

Судебные приставы своевременно и должным образом уведомили ООО «25 ДВ» о возбуждении в отношении них исполнительного производства. Руководство организации, несмотря на решение суда, не выплатило долг вовремя, хотя располагало средствами на его погашение. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом – нежилым помещением, расположенным во Владивостоке.

Принятая мера побудила организацию-должника погасить задолженность в полном объеме в установленный срок. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о снятии запрета, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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