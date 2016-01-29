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Кожемяко кардинально меняет схему уборки дорог Владивостока от снега

Кожемяко кардинально меняет схему уборки дорог Владивостока от снега

Фото: primamedia.ru

Новую схему уборки дорог и улиц во время и после снегопадов вводят во Владивостоке текущей зимой. Об этом стало известно в понедельник, 3 декабря, в ходе встречи врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко с жителями Советского района Владивостока.

Врио Губернатора сообщил горожанам, что поставил администрации Владивостока четкое условие: в утренние часы, с 7.30 до 9.00, и в вечерний час-пик техники на дорогах быть не должно – нельзя затруднять жителям проезд на работу и с работы. В остальное время суток снег будет убираться круглосуточно, включая ночные часы.

«Во сколько бы не начался снегопад, убираться он будет немедленно, без проволочек. У меня есть опыт работы на севере, где снегопады сильные. Там такая система показала себя эффективной», – подчеркнул он.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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