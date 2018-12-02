Мужчина спрыгнул с Золотого моста во Владивостоке и остался жив (видео)

Незаурядное происшествие случилось в ночь на 2 декабря во Владивостоке. Мужчина, личность которого устанавливается, спрыгнул с Золотого моста - и остался жив, хотя и серьёзно покалечился.

По информации "Комсомольской правды" - Владивосток, пострадавший упал во дворе по адресу Луцкого, 16, находящемся под мостовым переходом. Шокированные жильцы дома, тем не менее, оперативно вызвали "скорую помощь". Прибывшие медики оказали мужчине неотложную помощь и доставили в реанимацию дежурной городской больницы.

У жертвы инцидента ожидаемо нашли множественные переломы ног, сильные ушибы внутренних органов. В ближайшее время, когда состояние мужчины стабилизируется, его навестит следователь, чтобы выяснить, что толкнуло его на такой радикальный поступок и нет ли здесь состава преступления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]