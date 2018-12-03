КожемякоЧелендж: фитнес-"иконы" Приморья запустили необычный флешмоб (видео)

Среди пользователей Instagram в Приморье набирает популярность новый флешмоб: жители записывают на видео свои обращения врио главы края Олегу Кожемяко. У челленджа четкие правила: необходимо написать наказ врио губернатора, опубликовать его в посте с хештегом #КожемякоЧеллендж, дополнить видео, на котором должно быть изображено 20 подтягиваний, приседаний, отжиманий авторов.

Отправной точкой нового челенджа стало видео, где Кожемяко демонстрирует свои физические данные – подтягивается на турнике 20 раз за один подход. По хэштегу #КожемякоЧеллендж в Instragram можно найти посты с участием спортсменов, студентов, пенсионеров. На прошлой неделе флешмоб поддержали известные фитнес-блогеры с большим числом подписчиков. Уже более 20 десятков девушек выполняли физические упражнения и оставляли пожелания Олегу Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]