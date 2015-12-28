Cамолет, летевший в Японию, экстренно сел во Владивостоке
Летевший из Владивостока в Токио лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта Владивостока.
"Рано утром после вылета из Владивостока в аэропорт "Нарита" (Токио) командир самолета Bombardier авиакомпании "Аврора" доложил о разгерметизации и запросил посадку в ближайшем аэропорту", - сказал собеседник агентства.
Диспетчеры приняли решение возвратить самолет в аэропорт вылета, где у авиакомпании есть ремонтная база. Лайнер благополучно приземлился во Владивостоке. Никто не пострадал.
Самолет от полетов временно отстранен.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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