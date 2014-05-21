«Губернаторский кадровый резерв» появится в Приморье. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Олега Кожемяко и генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой с талантливой молодежью края. Край включился в проект «Кадры будущего» Агентства стратегических инициатив. Его руководитель сегодня встретилась с кадровым резервом региона: школьниками и студентами. Вместе с ребятами специалисты АСИ и глава региона обсудили первые шаги на пути формирования золотого кадрового запаса. Как создать «Команду Приморья»?

Еще школьники, но уже готовы создавать будущее. Золотой резерв. Лет через 10 именно эти ребята будут строить экономику края. А сегодня вместе с Агентством стратегических инициатив по-взрослому в деловом формате обсуждают новый для Приморья проект — «Кадры будущего». Инициатива, поддержанная президентом, нацелена на выращивание конкурентоспособных специалистов еще со школьной скамьи.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив: «Каждый школьник сможет получить возможность попробовать себя в разных профессиях, пройти стажировку на разных предприятиях, получить наставника и реализовать реальный проект для своего региона».

Для ребят — профнавигация. Для региона — будущие кадры. Сегодня в программе 2500 участников и больше 100 живых проектов. Край включился в работу, чтобы в том числе, обновить управленческие кадры и отработать якорные механизмы. Ценные специалисты должны оставаться в крае.

Полина Мележик, ученица 11 класса: «Я хочу развивать Дальний Восток. Скоро мне предстоит определиться со своим будущим. Я хочу, чтобы стало можно не уезжать куда-то, а учиться здесь, у нас».

Пока Приморье на 76-ом месте по инвестпривлекательности. Поднять рейтинг — приоритетная задача. Ставку делают и на кадровый резерв. Подготовка в рамках инициативы позволит прицельно закрыть дефицит специалистов. Сегодня региону необходимы медики, педагоги и программисты. Например, такие, как близнецы Михаил и Павел. Братья-девятиклассники в сфере IT чуть больше года и подают больше надежды.

Михаил и Павел Бадерик, ученики 9 класса: «Мы интересуемся программированием. Поступили в Яндекс-лицей. В этом году участвовали в Олимпиаде. Нацелены развивать свой край».

От нового поколения ждут свежих взглядов и амбициозных идей. Для этого создают условия.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Первый шаг совместно с АСИ мы сделали. Месяц назад вошли в программу по созданию Кванториума-центров допобразования».

В рамках встречи было озвучено, что вскоре пройдет краевой кадровый конкурс по аналогии с федеральным проектом «Лидеры России». Его полуфиналисты будут зачислены в кадровый резерв автоматом. Они уже доказали, что могут решать самые сложные управленческие задачи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]