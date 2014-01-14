В двух соцучреждениях Приморья выявлены фальсификаты молочной продукции

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в социальные учреждения края в сентябре 2018 года направлено информационное письмо с предложением принять участие в федеральном государственном мониторинге качества и безопасности пищевой продукции, поступающей в бюджетные организации и учреждения по условиям контракта.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в результате исследований молочной продукции, пробы которой были взяты в двух социальных учреждениях Приморского края, выявлены фальсификаты сыров, масла сливочного, молока, кефира, сметаны и творога.



Пробы для нового исследования получены в специализированном интернате. Протоколы испытаний образцов снежка с массовой долей жира 2,5% (производитель – ИП Устинович, Михайловский район Приморского края) показали, что в нем содержится сухое молоко, не заявленное производителем в составе на упаковке. Это является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Отметим, ранее исследования показали наличие не заявленного в составе сухого молока в кефире этого производителя.



Как поясняют специалисты, производители идут на фальсификацию продукции для удешевления стоимости и уменьшения собственных издержек.



После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.



Информация направлена в учреждение социального обслуживания для предотвращения использования некачественной продукции.

Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области в Федеральную службу по аккредитации направлено информационное письмо по факту выявления продукции ИП Устинович, не соответствующей требованиям технических регламентов. После получения письма Федеральная служба по аккредитации приостановит декларацию на серийный выпуск продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]