Приморец, промышлявший разбойными нападениями на продуктовые магазины, задержан в Большом Камне
В Большом Камне установлена причастность подозреваемого в разбое к совершению аналогичного преступления, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. 37-летний житель поселка Дунай, ранее судимый за совершение имущественных преступлений и задержанный по подозрению в разбойном нападении на продавца овощной лавки, дал признательные показания в ранее совершенном преступлении.
Так, злоумышленник рассказал, что накануне разбойного нападения на овощную лавку в поселке Новый мир, находясь в одном из продуктовых магазинов в городе Большой Камень, угрожая продавцу ножом, похитил деньги и скрылся. 59-летняя потерпевшая уже опознала в задержанном нападавшего.
Возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). За нападения в целях хищения чужого имущества, совершенные с применением оружия, подозреваемому могут назначить до 10 лет лишения свободы со штрафом.
Фигурант уголовных дел заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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