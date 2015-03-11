Во Владивостоке осуждены участники организованной группы за многомилионное хищение
Ленинский районный суд г. Владивостока вынес приговор пяти местным жителям. В зависимости от роли каждого в содеянном они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК ПФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем, в особо крупном размере).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в период с апреля 2014 года по январь 2015 года местный житель с целью хищения имущества, принадлежащего ОАО «Приморсантехмонтаж» (далее - ОАО «ПСТМ»), создал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых.
В соответствии с разработанным планом генеральный директор ОАО «ПСТМ» (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), совместно с другими участниками орггруппы оформили документы, с помощью которых в дальнейшем незаконно вывели из собственности указанного Общества недвижимое имущество, расположенное по ул. Борисенко, 33 в г. Владивостоке.
Объекты недвижимости представляли собой два земельных участка общей площадью более 8,6 тыс. кв м и 4 нежилых здания, стоимостью свыше 91 млн. рублей.
С целью легализации имущества, добытого преступным путем, для придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения им, право собственности на нежилые здания и земельные участки в последующем перерегистрировано на супругу организатора преступной группы.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, с учетом роли каждого в содеянном, суд назначил двум фигурантом (в том числе супруге организатора группы) 3 года лишения условно с испытательным сроком. Остальным лицам, принимавшим участие в мошеннических действиях, суд определил реальное лишение свободы сроком от 4 лет до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом на общую сумму 1,3 млн. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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