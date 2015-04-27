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Студенты Приморья стали победителями чемпионата WorldSkills Russia

Студенты Приморья стали победителями чемпионата WorldSkills Russia

Фото: Администрация ПК

Победителями и призерами по четырем компетенциям II Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стали студенты Дальневосточного федерального университета.

Как рассказали «Вестям: Приморье» специалисты департамента образования и науки края, финал был напряженным и ярким. В программе появилось восемь новых компетенций, за награды боролись 93 вуза – более 400 сильнейших представителей студенческой молодежи со всей России. Приморье в финале национального чемпионата представили два вуза – Дальневосточный федеральный университет и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

Команда Дальневосточного федерального университета завоевала сразу четыре призовых места. Студенты стали первыми в номинации «3D-моделирование компьютерных игр», вторыми – в номинации «Инженерный дизайн CAD», третьими – в номинациях «Геодезия» и «Программные Решения на платформе 1С: Предприятие 8».

Кроме того, университет занял третью строчку неофициального медального зачета, которую поделил с четырьмя ведущими российскими вузами. Таким образом, на пьедестале почета оказались Москва, Владивосток и Казань.

Напомним, Национальный межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это финал чемпионатной ветки движения WorldSkills Russia для студентов вузов, который впервые состоялся в Москве в 2017 году с участием более 430 конкурсантов в 36 профессиональных направлениях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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