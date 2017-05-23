В Приморье вынесен приговор обвиняемой в сбыте «синтетики»

В январе 2018 году сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему по подозрению в сбыте наркотических средств задержали 26-летнюю жительницу поселка Новый Надеждинского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Женщина была доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Она также указала места, где сделала тайники-закладки.

В результате полицейские изъяли в разных районах города Артема 20 полимерных пакетов с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета.

Криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического ряда общей массой 5,33 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

На период следствия в отношении фигурантки уголовного дела была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия доказана ее причастность к покушению на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере

Подсудимая признана виновной. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]