Стали известны подробности инцидента с Bombardier из Владивостока

Пассажиры летевшего в Токио самолета, который в понедельник вынужденно вернулся в аэропорт Владивостока, отправлены в аэропорт "Нарита" резервным бортом, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе авиакомпании "Аврора".

"На борту находились 25 пассажиров. Через два часа после возвращения самолета в аэропорт Владивостока они вылетели в Токио резервным бортом", - сообщила представитель пресс-службы.

Самолет вернулся в аэропорт Владивостока по технической причине, уточнили в авиакомпании.

Ранее со ссылкой на источник в службах аэропорта Владивостока сообщалось, что в понедельник после вылета из Владивостока в аэропорт "Нарита" (Токио) командир самолета Bombardier авиакомпании "Аврора" доложил о разгерметизации и запросил посадку в ближайшем аэропорту.

Диспетчеры приняли решение возвратить самолет в аэропорт вылета Владивосток, где у авиакомпании есть ремонтная база. Самолет благополучно приземлился.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]