Муниципальное предприятие ВПЭС не приводит в порядок территорию после ремонтных работ

Жители Владивостока обращаются с массовыми жалобами на неудовлетворительную работу МУПВ «ВПЭС». После проведения ремонта муниципальное предприятие зачастую не восстанавливает территорию в запланированные сроки. В официальных ответах на жалобы сообщаются новые даты, компания провести работы не успевает и объявляет об очередных переносах. Задержки объясняются недофинансированием и минусовыми температурами, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

В одной из жалоб от жителей указывается, что в центре города на Тигровой, 22 до сих пор не восстановлена территория после ремонта, благоустройство ждут уже почти месяц. Работы сотрудниками ВПЭС здесь проводились дважды: с 12 по 25 октября и с 31 октября по 5 ноября.



«Проживая в центре города в дорогом жилье, каждый день чувствуешь дискомфорт из-за небольшой придомовой дороги, но которую уже всю "убили" своими копаниями и плохими засыпаниями, − отмечает один из местных жителей. − Да и обидно, что позоримся так перед нашими гостями иностранными. Гуляют они именно в центре, где как раз логично было бы держать эту ситуацию на контроле».

В последних числах ноября кучу грунта между домами № 16 и 22 засыпали щебнем. Но местные жители опасаются, что из-за того, что участок так и не был заасфальтирован, дорогу снова размоет. В официальном ответе администрации Владивостока объясняется, что порыв на теплотрассе был устранен, но благоустройство территории действительно еще не проводилось. При этом полное восстановление дороги в этом году не планируется «в связи с ограниченным финансированием».

На Сахалинской, 32-б сроки благоустройства были нарушены дважды. Работы здесь были окончены еще 26 августа, привести территорию в порядок планировалось до 1 октября. После многочисленных жалоб администрация Владивостока уведомила, что восстановление асфальтового покрытия будет выполнено до 25 ноября. Задержку там объяснили большим объемом работ, выполняемым предприятием МУПВ «ВПЭС». Работы не выполнены до сих пор. На сегодняшний день уложены только бетонные плиты, которые постепенно проваливаются, так как грунт под ними уже просел. Асфальт, тротуар и бордюрный камень не уложены.

«Они перенесли сроки на конец второго квартала 2019 года, об этом написано в официальном ответе, присланном мне на электронную почту, − рассказывает местная жительница Ольга. − Ссылаются на то, что наступили минусовые температуры. Я считаю, что это просто отговорка».

На Интернациональной, 71 после ремонта труб еще в июне убрали лестницу, из-за чего жильцам приходится делать большой крюк, чтобы попасть домой. По словам жителей, это продолжается уже около года. В ноябре в ответ на заявления, поданные во второй половине октября, мэрия сообщила, что МУПВ «ВПЭС» должно вернуть лестницу к 1 декабря. В понедельник, 3 декабря, работы так и не начались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]