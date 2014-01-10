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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин

30 ноября 2018 года  после тушения пожара в доме на улице Партизанская в селе Ракитное обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в двойном убийстве задержан 47-летний мужчина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 30 ноября 2018 года  обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в процессе ссоры с потерпевшими, нанёс им множественные удары ножом и убил. После чего, скрывая следы преступления,  поджог помещение и скрылся.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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