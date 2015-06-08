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В одной из школ Владивостока из-за отсутствия учителя вести уроки предлагают родителям

В одной из школ Владивостока из-за отсутствия учителя вести уроки предлагают родителям

В школе № 48 (100-летия Владивостока, 133в) уже полгода нет учителя русского языка и литературы в 5-6-х классах. Об этом рассказали родители учеников в ходе встречи врио губернатора с жителями Советского района Владивостока.

По словам мамы одного из учеников, из-за проблем с учителем из школы № 48 буквально бегут родители с детьми. А руководство учебного заведения предложило экстравагантное решение проблемы.

«Директор школы прямо предложила родителям: установить график и проводить уроки, – рассказала взволнованная родительница. – Я считаю, это более чем некорректный ответ».

А переводятся дети из проблемного учреждения в соседнюю школу № 60 (Русская, 43). По словам заместителя директора учебного заведения, школа переполнена и насчитывает 1300 человек. В ней дети учатся в две смены, тогда как в соседних школах – в одну.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, представитель департамента образования и науки Приморского края сообщила, что с проблемой отсутствия учителя в школе № 48 разберутся.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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