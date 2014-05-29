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Три года условно получил старший прапорщик за драку в кафе в Приморье

Три года условно получил старший прапорщик за драку в кафе в Приморье

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Залив Стрелок признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении техника войсковой части 77994 старшего прапорщика Александра Неспирного, признанного судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное тяжкого вреда здоровью).

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года Неспирный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в кафе в городе Артеме Приморского края, на почве личных неприязненных отношений ударил ногой одного из посетителей кафе, причинив потерпевшему перелом большеберцовой кости, что расценивается как тяжкий вред здоровью», - сообщает пресс-служба военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту «Вестям: Приморье».

Решением Фокинского гарнизонного военного суда, вступившим в законную силу, Неспирному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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