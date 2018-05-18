Более 3,5 тонн кормов для собак не пустили в Приморье

Более 3,5 тонн кормов для собак не допущено к ввозу в Приморский край из КНР из-за нарушения перевозчиком ветеринарно-санитарных требований. Движение продукции приостановлено до устранения выявленных нарушений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в торговом порту Владивостока должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции – кормов для щенков (косточки из индейки с рисом, нарезка, тефтели, медальоны и колечки из индейки с рисом, колбаски из мяса утки и ягненка, утиные и куриные части тушек, а также их субпродукты), общим весом 3 тонны 680 кг, с нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований. Груз прибыл в Приморье морским транспортом из Китая для дальнейшей отправки в Санкт-Петербург.

При проведении ветеринарного контроля на складе временного хранения ООО «Дальрефтранс» на территории Владивостока госинспектором Управления установлено, что на маркировке всей продукции неверно указан импортер, что не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ст. 4, п 4.1. «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления было принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]