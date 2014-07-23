Оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава ВВО проходит в Приморье

Около 200 офицеров и генералов Восточного военного округа принимает участие в оперативно-мобилизационном сборе в Приморье.

Сбор руководящего состава стартовал во вторник на базе Тихоокеанского флота и общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае. Им руководит командующий войсками округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на начальника пресс-службы Восточного военного округа полковника Александра Гордеева.

В нем принимают участие около 200 офицеров и генералов управления округа, общевойсковых объединений, командования ВВС и ПВО, ТОФ.

Участники сбора узнают основные направления строительства и развития войск округа на перспективу, генералы и офицеры изучат новые формы и способы применения межвидовых группировок войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Также на полигоне "Сергеевский" военные планируют провести ряд тактико-специальных занятий по организации всестороннего обеспечения войск, проведению учений и отработке задач по предназначению личным составом подразделений антитеррора.

Особое внимание командование округа уделит вопросам организации антитеррористической деятельности в воинских частях и взаимодействию с МВД, ФСБ и МЧС.

Оперативно-мобилизационный сбор продлится до 7 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]