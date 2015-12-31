Считанные дни остаются до встречи Нового года. Улицы краевой столицы уже сверкают праздничной иллюминацией, а в популярных местах отдыха горожан, включая островную территорию, устанавливают елки. Что ожидает жителей и гостей приморской столицы в новогодние каникулы?

Бригада специалистов уже приступила к монтажу главного новогоднего символа. Это будет 28-метровая светодинамическая елка с расписными узорами, как и в прошлом году. На центральной площади Владивостока она должна появиться к 5 декабря и будет радовать горожан до конца января.

Всего в городе смонтируют 10 новогодних елок. В этом году впервые в краевой столице празднование Нового года развернется сразу на двух основных площадках — на центральной площади и набережной Спортивной гавани. Праздник пройдет в новом формате.

Ольга Артемова, корреспондент: «С 22 декабря по 8 января здесь, в сердце Владивостока, пройдет фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки». Жители и гости краевой столицы смогут попробовать праздничную кухню, отправить открытки, посетить деревню Деда Мороза, а также познакомиться с традициями празднования Нового года в соседних регионах».

После установки главных символов года приморцев ждет первое яркое новогоднее событие — пресс-конференция с Дедом Морозом, который специально приедет для этого во Владивосток из Великого Устюга.

Дмитрий Калугин, соорганизатор фестиваля «Новогодние сказки»: «В преддверии фестиваля «Новогодние сказки» мы приглашаем вас на большую конференцию Деда Мороза, на которой можно будет задать все интересующие вопросы. Кроме того, на площади пройдет большая концертная программа, а также ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества».

На Спортивной набережной построят новогодний городок, установят ледяные горки. Здесь пройдут праздничные гулянья, а творческие коллективы края представят свои лучшие номера.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]