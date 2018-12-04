Петербургская товарно-сырьевая биржа, возможно, будет торговать топливом по новым правилам. Один из крупнейших игроков на рынке нефтепродуктов - компания "Роснефть" - совместно с биржей предлагает изменить действующий механизм торгов и ввести дополнительные требования к трейдерам. Это поможет защитить отрасль от спекулянтов - сейчас на перепродажах бензина и дизеля перекупщики зарабатывают целые состояния, но итог таких сделок, как правило, один - скачки цен на «независимых» автозаправочных станциях. Спасут ли новые правила от топливного кризиса - разбирался Леонид Рыжиков.

Объемы продаж растут, биржевые цены, наоборот, снижаются. Нехватка предложения, о которой много говорили еще на прошлой неделе, кажется, позади. Работа Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи снова вошла в привычное русло.

Ситуация нормализовалась после того, как компания "Роснефть" - один из крупнейших игроков на рынке нефтепродуктов - возобновила торги в полном объеме. На долю предприятия приходится около сорока процентов биржевых объемов бензина и дизеля. Неделей раньше "Роснефть" торговала топливом только в режиме так называемых адресных сделок - по сути, работая с постоянными партнерами - крупными предприятиями и автозаправочными сетями.

Михаил Леонтьев, пресс-секретарь ПАО "НК Роснефть": "Мы никуда, ниоткуда не уходили. Мы работали с биржей. Там менялись объемы. Наша задача состояла в том, чтобы разработать некие предложения по усовершенствованию работы биржи. Мы вместе с биржей выработали эти предложения. Мы всегда были сторонниками биржевой торговли. Мы одни из основателей этой биржи. Собственно боремся за то, чтобы эта торговля была эффективна».

Действующие правила, считают эксперты, уже не соответствуют современным реалиям. Петербургская товарно-сырьевая биржа создавалась десять лет назад. С тех пор на рынке появилось большое количество спекулянтов, которые задирают цены.

Чтобы бороться с ними, «Роснефть» совместно с биржей разработала защитные механизмы. Например, предлагают и увеличить неустойки за неисполнение сделок. Кроме того, должна повыситься и плата за те заявки на покупку топлива, от которых потом отказываются. Компания и биржа считают необходимым обеспечение участия в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи.

Еще один важный пункт - "Роснефть" предлагает создать такие условия, при которых все добывающие и нефтеперерабатывающие российские компании будут торговать топливом внутри страны пропорционально своей доле в объемах производства.

Эксперты отмечают, новые правила - абсолютно рыночные инструменты, на тех, кто играет по-честному, они никак не отразятся. А вот перекупщикам, которые накручивали свою маржу на перепродаже нефтепродуктов, им дальше работать в таком стиле станет просто невыгодно.

Леонид Рыжиков, корреспондент: «В «Роснефти» надеются, что эти предложения будут приняты в самые короткие сроки. А это поможет избежать резких скачков цен на бензин и дизельное топливо не только на бирже, но и на автозаправках».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]