Анонс на 5 декабря
5 декабря в 10.00 — выпускники 11 классов пишут итоговое сочинение, являющееся допуском к Единому государственному экзамену.
5 декабря с 16.00 до 19.00 в зале Приморского краевого Дома молодежи — финал городского конкурса «Волонтёр года-2018».
5-6 декабря в г. Владивостоке, с/к «Локомотив» (ул. 4-я Проходная, 12) - Первенство г. Владивостока «Снежинка» по художественной гимнастике среди младших разрядов.
5-9 декабря в г. Артеме, ФОК (ул. Фрунзе, 32б) - Краевые финальные соревнования среди школьных команд «КЭС-баскет», 3-й этап всероссийских соревнований.
5 декабря − Международный день добровольцев.
5 декабря − Всемирный день почв.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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