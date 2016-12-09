Анонс на 5 декабря

5 декабря в 10.00 — выпускники 11 классов пишут итоговое сочинение, являющееся допуском к Единому государственному экзамену.

5 декабря с 16.00 до 19.00 в зале Приморского краевого Дома молодежи — финал городского конкурса «Волонтёр года-2018».

5-6 декабря в г. Владивостоке, с/к «Локомотив» (ул. 4-я Проходная, 12) - Первенство г. Владивостока «Снежинка» по художественной гимнастике среди младших разрядов.

5-9 декабря в г. Артеме, ФОК (ул. Фрунзе, 32б) - Краевые финальные соревнования среди школьных команд «КЭС-баскет», 3-й этап всероссийских соревнований.

5 декабря − Международный день добровольцев.

5 декабря − Всемирный день почв.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]