Сквер отдыха открыли в приморском селе Покровка

Новое место отдыха появилось в селе Покровка Октябрьского района благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на www.primorsky.ru.

В течение нескольких месяцев строители в сквере заасфальтировали пешеходные дорожки и площадку, парковочные места для машин, установили ограждения, скамейки и урны, смонтировали освещение, озеленили сквер. Чтобы территорию не размывало во время дождей, проложили ливневую канализацию. Но главным украшением места отдыха стал символ сельского поселения – фазан, выполненный из кованого металла, который установлен на пьедестале в центре сквера.

«Это украшение не только сквера, но и нашего села. Благодаря специальной подсветке особенно красиво фазан смотрится в темное время суток», – отметили в Покровском сельском поселении.

Всего на строительство сквера направлено более 7 миллионов рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. По словам главы поселения Светланы Данилиной, жители Покровки сами выбрали этот объект для благоустройства.

«В марте у нас прошло рейтинговое голосование, где жителям предложили на выбор три дизайн-проекта общественных территорий для благоустройства – сквер отдыха, сквер имени Ленина и сквер Любви. Наибольшее количество голосов набрал первый», – пояснила она, добавив, что поселение уже второй год принимает участие в приоритетном проекте.

Напомним, что реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет.

Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко напомнила, что в этом году в рамках проекта в Приморье сданы практически все запланированные объекты.

«Финансирование программы в Приморском крае на следующий год будет увеличено в два раза. Из федерального бюджета регион получит по нацпроекту получит почти 4 миллиарда рублей», – подчеркнула руководитель ведомства.

Кроме этого, в этом году по инициативе врио губернатора Приморья Олега Кожемяко начнется благоустройство дворов во всех муниципалитетах за средства краевого бюджета. При этом жители сами определят, какие работы нужно выполнить на придомовых территориях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]