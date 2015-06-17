Приморский лайфхак: как выгулять собаку, не выходя из дома
Забавный способ выгула собаки изобрел житель Лесозаводска.
Многие владельцы четвероногих ленятся выводить своих лохматых друзей на улицу и подолгу гулять с ними, особенно поздней осенью или зимой. И вот житель Лесозаводска решил проблему: теперь он выгуливает своего питомца, не выходя из дома!
На фото, появившемся в паблике уссурийского блогера mark2_che, запечатлен мужчина, стоящий на балконе второго этажа. В руках человек держит длинный поводок, а внизу на поводке гуляет маленький друг человека.
Комментаторы задаются резонным вопросом — как собака попадает на улицу и домой? Находчивые читатели отвечают, что, скорее всего, собаку спускают на поводке и за него же подтягивают наверх.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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