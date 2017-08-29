За неделю в Приморье 191 нетрезвый водитель отстранен от управления автотранспортом
Вождение в нетрезвом виде является серьезным правонарушением, которое может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. За прошедшую неделю пьяная бравада стала причиной 14 автоаварий, в 8 случаях травмированы люди. ДТП зарегистрированы в 7 населенных пунктах: городах Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Большой Камень, а также в Анучинском и Красноармейском районах. Об этом "Вести: Приморье" сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Сотрудники Госавтоинспекции имеют право остановить водителя в случае подозрения на нетрезвое вождение. А в период выходных и праздничных дней проводятся специальные рейды с массовыми проверками. Так за прошедшую неделю к административной ответственности привлечено 116 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 75 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 13 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Этих водителей привлекли к уголовной ответственности.
Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь.
В предстоящие выходные дни на территории Владивостока будут нести службы дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, сформированные из сотрудников территориальных подразделений Госавтоинспекции Приморского края.
Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками алкогольного опьянения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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