«Приморская рыба» стала доступной на всей территории края

Программа «Приморская рыба» охватила все муниципальные образования Приморского края. Это стало возможным благодаря подписанию дополнительного соглашения между торговыми компаниями из сферы малого и среднего бизнеса и государственного Госпродагентства. Подписи под документом поставили во вторник еще 14 субъектов предпринимательства.

Соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока, торговыми сетями края, рыбными портами и Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Приморья, которое дало старт проекту «Приморская рыба», было подписано 1 ноября. В настоящее время рыбу по доступным ценам приморцы могут приобрести почти в 130 торговых точках в 17 муниципальных образованиях края, где деятельность осуществляют торговые сети «Фреш-25», «Реми», «Парус», «Самбери», «Рыбный островок», «ОК», «Мой март».

С 5 декабря проект «Приморская рыба» будет реализован во всех муниципальных образованиях края. На территориях, где нет магазинов участвующих в программе торговых сетей, к проекту присоединились торговые организации малого и среднего бизнеса, используя в качестве оптового распределительного центра КГУП «Госпродагентство в Приморском крае». Для таких предприятий предусмотрены пункты отпуска продукции в г. Уссурийске и во Владивостоке.

По словам инициатора программы врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, присоединение к проекту малых предприятий ускорит процесс распространения проекта по территории края.

- Проект «Приморская рыба» будет расширяться, охватывая новые торговые организации. Он выгоден и для производителей продукции, поскольку в цене реализуемой рыбы учитывается труд рыбака, налоги, социальная политика предприятий. При этом производителям важно понимать, что часть продукции необходимо отправлять на берег. Жители региона, являющегося одним из лидеров по добыче морепродуктов, имеют на это полное право, – прокомментировал расширение программы врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Всего соглашение с государственным предприятием на поставку рыбы и рыбопродукции заключили 56 торговых организаций из Уссурийска, Михайловского, Дальнереченского Ханкайского, Лазовского, Шкотовского, Ольгинского, Хорольского, Пограничного и других районов.

Обязательства сторон по дополнительному соглашению схожи с первоначально установленными требованиями программы «Приморская рыба». Так, торговые организации указывают на ценниках две цены – реализации и производителя. Стоимость горбуши в розницу не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, сельди – 49 рублей, минтая – 75 рублей, камбалы – 95 рублей, кальмара – 130 рублей. Рыбных консервов: скумбрии – 55,95 рубля и сардины (иваси) – 54,75 рубля. Перечень продукции может быть расширен сезонными видами рыб.

По словам участников программы, «Приморская рыба» - это долгосрочный проект, который служит началом системных изменений в сфере добычи, переработки и реализации морепродуктов. Речь в частности идет о целенаправленной поставке на внутренний рынок части добываемой морской продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]