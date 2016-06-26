Жители Красноармейского района сами строят переправу через реку Маревка

Жители сел Измайлиха и Метеоритный Красноармейского района своими силами начали строить проезд через реку Маревка, где еще в июне обрушился деревянный мост. Временная переправа до сих пор здесь не появилась, а людям по-прежнему приходится выбираться в ближайший город – Дальнереченск – по остаткам моста.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, последние две недели у реки Маревка кипит работа. Мужчины в теплых ватных костюмах и резиновых сапогах отсыпают на схватившемся льду грунт, укладывают доски, подливают воду, чтобы лед был толще. Только вот строит переправу не подрядчик, а сами местные жители.

«Шесть месяцев мы отрезаны от города, и всем на нас наплевать. В итоге наши мужики отчаялись, потому что ждать нам помощи не от кого, и пошли сами делать временную переправу через речку. С утра до вечера они занимаются этой переправой. Последние два дня были дожди и оттепель, испортили им работу, сейчас мы ждем снова морозов, чтобы продолжить строительство. Надеемся, что до конца декабря у нас появится проезд через речку», – рассказывает жительница села Измайлиха Ольга Спиренкова.

Строят мост, как говорится, с миру по нитке – в Новопокровке удалось найти пилораму, кто-то смог раздобыть помпу, чтобы заливать воду, а местные предприниматели бесплатно привезли две машины обрезков дерева. Жить без моста, рассказывают сельчане, им уже невыносимо – ехать в объезд по разбитой лесовозами дороге слишком долго. Если напрямую путь от Измайлихи до Дальнереченска занимал чуть больше часа, то в объезд это минимум 4 часа только в одну сторону. До районного центра, Новопокровки, раньше можно было доехать за 40 минут, теперь – за 2,5-3 часа. Поэтому местные жители по-прежнему ходят пешком по рухнувшему мосту. Летом им обещали наладить лодочную переправу, вот только проработала она два дня, после чего сами жители от нее отказались.

«Это просто смешно! Обычная резиновая лодка на два человека – вот и вся их лодочная переправа. А людям надо возить тяжелые мешки с продуктами. С июня мы так и живем: за 500 рублей доезжаем на такси до реки, переходим через рухнувший мост, снова вызываем такси и так добираемся до Новопокровки или до Дальнереченска. Такси до Дальнереченска стоит 2500 рублей. Вот и посчитайте – 6 тысяч нужно заплатить за поездку. Поэтому и дети с учебы домой не ездят, не каждая семья может себе позволить оплатить такси. У меня самой дочь студентка, и приезжать мы ей не разрешаем, ждем каникул. Продукты в село возят два предпринимателя – один делает заявку и переносит вручную мешки по мосту, а второй едет в объезд», – добавляет Ольга.

Напомним, в середине июля администрация Красноармейского района заключила контракт с компанией из Якутии ООО «Доринжиниринг» на разработку проекта нового моста стоимостью 2,8 млн рублей. Закончить работу подрядчик должен за 180 дней – 60 дней отводится на проектную документацию, 90 дней на экспертизу и 30 дней на рабочую документацию. То есть проект капитального моста будет готов только 19 января 2019 года. Стоимость самого моста пока неизвестна, однако ранее районные власти уже высказывали сомнение, что смогут потянуть его без финансовой помощи администрации Приморского края.

Пока не решены сроки строительства капитального моста, через реку должны были устроить временное сооружение. Однако до сих пор не был определен даже подрядчик. Контракт стоимостью 1 208 665 рублей объявлялся трижды, но ни одной заявки подано не было.

«На встречу в Новопокровку приезжал Олег Кожемяко. Я бросила все свои дела, ехала три часа из Измайлихи, чтобы попасть на встречу. Напрямую обратилась к нему по поводу моста. Тогда был объявлен еще второй конкурс. Олег Николаевич сказал, если по окончании торгов снова не будет подано заявок, то он передаст все Примавтодору, и они займутся строительством временного моста. 26 ноября закончился срок подачи заявок, никто опять не вышел на торги, и Наталья Николаевна Пантелеева, глава района, в третий раз объявляет аукцион и не дает передать его Примавтодору», – рассказывает Ольга Спиренкова.

Отметим, что третий аукцион на строительство временного моста состоится 10 декабря. Тем временем местные жители продолжают самостоятельно строить переправу через реку.

Напомним, жители нескольких сел Красноармейского района жаловались на состояние ветхой деревянной переправы еще в марте. Тогда сообщалось, что ремонт аварийного моста за 2,5 млн рублей был запланирован на 2018 год, а на строительство нового моста в бюджете нет средств. 23 июня, как и предсказывали сельчане, мост начал разрушаться, краевая администрация тогда рапортовала о планах его замены. 25 июня сооружение рухнуло в реку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]