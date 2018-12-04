Находкинское муниципальное предприятие «ДЭУ» обновляет автопарк. Администрация Находки вкладывает серьезные средства в приобретение современных машин, необходимых для обеспечения жизнедеятельности города, уборки проезжей части и пешеходных зон.

На сегодняшний день автопарк муниципального предприятия насчитывает около 60 единиц техники, в основном, специализированная, способная навести чистоту на дорогах портового города. Большую помощь предприятию в приобретении техники и не только оказывает администрация городского округа.

Борис Гладких, глава администрации Находкинского городского округа: «Моя задача - сделать так, чтобы действительно город был чистый. Поэтому вот такие меры приняли. Два грейдера новых, два «Белоруса», всё в план. Плюс будем поддерживать зарплату, создадим условия, чтобы люди оттуда не убежали, держались. Вот этот комплекс мероприятий, я считаю, позволит нам этой зимой как-то благополучно обеспечить условия проезда-прохода для жителей».

Этот год для предприятия оказался насыщенным. На вооружение дорожников поступило два комбинированных автомобиля для борьбы с гололедом зимой и пылью летом, мощные автопылесосы от стивидоров доказали свою необходимость городу. Администрация города приобрела два мощных грейдера и не забыла о тех, кто с лопатой в руках трудится на улицах Находки. Два белоснежных автобуса доставят их к месту работы.

Виктор Маркус, директор МУП «ДЭУ» г. Находка: «Если снег, три-четыре единицы вот такой техники, если они на ходу в городе, они как бы закрывают вопрос. У нас город небольшой, центральная дорога, которую надо в первую очередь обслужить. Ну, и потом всё остальное. Очень большая помощь от администрации. Надеемся, что и в следующем году (парк старенький) будут оказывать внимание нашему предприятию».

Как отметили в администрации городского округа, закупка новой автотехники не позволит непогоде остановить движение по основным автодорогам, маршрутам следования общественного транспорта и тротуарам. Сегодня для сокращения времени ликвидации последствий непогоды разработаны схемы движения снегоуборочной техники. А в случае снегопада на расчистку улиц города готово выйти 40 единиц техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]