Новый благоустроенный сквер появился в Уссурийске. Жители города сами голосовали за этот проект — он победил в общегородском рейтинге и вошел в программу «Формирования комфортной городской среды». На торжественном открытии собрались гости со всего микрорайона.

Сквер Кузьменчука — единственный в микрорайоне Междуречья — преобразился буквально за два месяца. Раньше здесь были только прогулочные аллеи. Сейчас вокруг памятника бывшему директору картонного комбината установлены новые качели, спортинвентарь, детская площадка, современные системы уличного освещения… Работы здесь велись в сжатые сроки, но были завершены вовремя.

Аркадий Мирошниченко, генеральный директор компании-подрядчика: «Очень были сложности в электрике. Тут 2,5 километра закопано проводов в земле на глубине 1 метр. Вы видите — микрорайон очень густо застроен. Конечно, здесь куча труб, сетей, кабелей и так далее. С администрацией очень быстро решалось, все службы приезжали, контролировали, раскапывали, отодвигали…»

На благоустройство сквера потратили почти 23 миллиона рублей по программе «Формирования комфортной городской среды». Но осуществить проект в таком виде не удалось бы без помощи местных жителей — строителям не хватало места. В итоге Нина Шевчук и другие собственники из соседнего дома на общем собрании решили: добровольно передать часть своей придомовой территории под будущий сквер.

Нина Шевчук, житель микрорайона: «Мы проголосовали и согласились на парк, конечно! Это ж для всех, для всего нашего микрорайона Междуречья. Ничего не жалко!»

Местные жители боролись за реконструкцию этого места в течение нескольких лет. В марте они участвовали в общегородском голосовании — выбирали объекты благоустройства на этот год — и победили с уверенным отрывом. Красную ленточку глава администрации округа перерезал вместе с юными уссурийцами, которым уже успели полюбиться новые игровые площадки.

Евгений Корж, глава администрации Уссурийского городского округа: «В этом году у нас победил этот сквер — Междуречье. Также на 19-ый год у нас Доброполье. А на 20-ый у нас 5-ый километр. Но, если нам денег прибавят на «Комфортную среду», тогда мы сделаем это быстрее. Можем делать два сквера за один год».

Весной здесь разобьют новые клумбы, высадят больше деревьев, также по просьбе жителей в сквере поставят биотуалеты. Напомню, в прошлом году Уссурийский округ стал одним из лучших в крае по результатам выполнения программы «Формирования комфортной городской среды». Сейчас муниципалитет намерен активно участвовать и в новом краевом проекте «1000 дворов».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]