В непростой ситуации оказались сразу двое жильцов девятиэтажки по улице Гризодубовой во Владивостоке. Она передвигается на коляске, а он — на костылях. Их мечты сводятся к решению элементарного технического вопроса — возможности самим выходить на улицу. От внешнего мира их отделяют всего пять ступенек. Почему не решается вопрос с пандусом?

Владимир Михайлович без ноги уже год. Передвигается на костылях. Живет на последнем, девятом, этаже. На улице появляется только в случае крайней необходимости.

Владимир Бойко, житель дома по ул. Гризодубовой, 61: «Тяжеловато мне на улицу с протезом. Если я упаду, то меня долго собирать будут».

В этом же подъезде живет Ирина Кудрявцева. Более года назад она упала в коридоре поликлиники № 6 на улице Борисенко.

Ирина Кудрявцева, житель дома по ул. Гризодубовой, 61: «Там выходишь из кабинета, четыре ступеньки, и они не обозначены. И большой леер, за него задержаться невозможно. Я оступилась, второй рукой хватаюсь за леер и падаю на правый бок. Разбила себе правое бедро, осколочный перелом со смещением».

С той поры жизнь Ирины превратилась в борьбу. Сначала за коляску — в итоге ее подарила православная церковь — и даже узких специалистов из той самой поликлиники домой не вызвонишь. Выход из подъезда тоже превратился в задачу глобального масштаба.

Валентина Мышковская, житель дома по ул. Гризодубовой, 61: «Заказывать надо кого-то, парней вызывать. Мама у ней старенькая, сама еле ходит. Просили пандус сделать, но у нас очень тяжело чего-то добиться».

Она приноровилась управлять коляской, и даже в узкий лифт получается заехать. Но путь на улицу заканчивается на первом этаже.

- Здесь моя дорога заканчивается. Это все, куда я могу доехать. На улице сама я была последний раз 23 августа прошлого года.

Максим Каленник, корреспондент: «Сразу два жильца стали заложниками обстоятельств в одном и том же подъезде по адресу улица Гризодубовой, 61. А виной всему — отсутствие пандуса. От внешнего мира их отделает всего пять ступенек!»

Анатолий Слаутенко, директор управляющей компании Фрунзенского района: «Работы не очень дорогие, примерно 50 тысяч рублей. Здесь управляющая компания должна принять решение в соответствии с законом».

Для установки пандуса требуется согласие от других собственников квартир. В управляющей компании пообещали оказать содействие. Ее сотрудники организуют собрание с жильцами. Около десяти пандусов они уже установили.

Анатолий Слаутенко, директор управляющей компании Фрунзенского района: «Мы займемся этим вопросом и обойдем подъезды дома. Мы пойдем навстречу инвалиду, поможем. У нас уже есть дом, на Морозова. Мы прошли по квартирам, рассказали, убедили. И жители пользуются этими благами!»

Программа «Доступная среда» подразумевает установку пандусов у социальных и культурных объектов, общественных приемных и так далее. Но подъезды и лестничные площадки жилых домов, где проживают люди, оказавшиеся в беде, в нее не попадают. Решение этой проблемы для Ирины Кудрявцевой и таких же коллег по несчастью позволило бы им забыть про вынужденное заточение в стенах своих квартир. Ведь такое может случиться с каждым.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]